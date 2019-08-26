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الحكومة الشرعية توجه بوقف إطلاق النار في شبوة وأبين وعدن

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الإثنين 26 أغسطس 2019

الإرياني

الإرياني

الحكومة الشرعية توجه بوقف إطلاق النار في شبوة وأبين وعدن

كتب

الخليج 365

أعلنت الحكومة الشرعية أنها وجهت بوقف إطلاق النار؛ استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية، فيما دعا وزير الدولة السعودي عادل الجبير لتجاوز ”الاختلافات الداخلية“ عبر حوار جدة.

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وأكد معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، في تويتر، أن ”وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي يوجه كافة الوحدات العسكرية في محافظات عدن أبين شبوة بوقف إطلاق النار؛ استجابة لدعوة قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية“.

وكانت القيادة المشتركة للتحالف أكدت، قبل ساعات، ضرورة التزام كافة الأطراف في محافظة (شبوة) باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع الموقف ميدانيًا بمحافظة شبوة، وشكلت لجنة مشتركة (سعودية-إماراتية) تبدأ العمل، اليوم الإثنين (26 أغسطس 2019م)، لمعالجة الأحداث وتثبيت وقف إطلاق النار في (شبوة، وأبين)، ولاستكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة (عدن).

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