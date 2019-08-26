مناظر خلابة من منطقة "حجر سعيد" بمحافظة المحويت (صور)

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الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 ـ خاص:

تقع محافظة المحويت شمال غرب العاصمة صنعاء على بعد (111 كم)، وترتفع عــن مستوى سطح البحر بـ (2100 متر) وعلى خط طول (43ْ-44ْ) شرقاً وعلى خط عرض (15ْ-16ْ) شمالاً، تحدها من الشرق والجنوب محافظة صنعاء، ومن الشمال محافظة حجة، ومن الغرب محافظة الحديدة.



تعد المحويت واحدة من أهم المحافظات اليمنية السياحية، حيث توجد فيها العديد من المواقع الأثرية والتاريخية المنتشرة في معظم مديريات المحافظة، كما تعد المحويت من أجمل المحافظات اليمنية بطبعتها الخلابة.

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كاميرا "الخليج 365" زارت منطقة "حجر سعيد" في المحافظة، والتقطت هذه الصور: