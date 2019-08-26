بدء دورة تدريبية لنظام إدارة الحالة للأطفال بسيئون بوادي حضرموت

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 - سيئون بدأت بمديرية سيئون دورة تدريبية في دليل الإجراءات المعيارية الموحدة لنظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين والمحتاجين للحماية، نظمها مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بتمويل منظمة اليونيسيف.

وأكد مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي أهمية الدورة التدريبية وتطبيقها على الميدان لخدمة ورعاية الأطفال المستهدفين بنظام إدارة الحالة، مثمنا دعم اليونيسيف لمثل هذه الدورات. و تستهدف 25 متدرباً من عدة مديريات، وتهدف الى اكساب المشاركين على المهارات والمعارف في كيفية عمل مسارات الإحالة الواضحة لفئات الأطفال المستضعفين وتدريبهم على الإجراءات المعيارية الموحدة لحفظ وتبادل البيانات والتقارير المطلوبة. Advertisements

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