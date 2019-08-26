قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في الظهرة بالجوف

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الإثنين 26 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ الجوف
صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، آب 26، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما عنيفا على مواقع لقوات الشرعية في منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف.
وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا اندلعت إثر الهجوم.
وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وتشهد جبهات الجوف، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
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