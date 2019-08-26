الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في الظهرة بالجوف

0 نشر
اليمن العربي ـ الجوف 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في الظهرة بالجوف

كتب

الخليج 365 ـ الجوف

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، آب 26، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements

وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما عنيفا على مواقع لقوات الشرعية في منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا اندلعت إثر الهجوم.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتشهد جبهات الجوف، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في الظهرة بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا