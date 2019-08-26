عاجل.. قيادي بالانتقالي يُصدر تنبيه هام وخطير

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عاجل.. قيادي بالانتقالي يصدر تنبيه هام وخطير

الإثنين 26 أغسطس 2019

حذر رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، من الدعايا الكاذبة الملفقة للجنوب ومجلسه الانتقالي.



وكتب بن فريد، في تغريدة له على عبر “تويتر”: "‏ستحاول قوى الغزو أن تبث دعايات كاذبة وتلفق أخبار لا أساس لها أبدا"، مشددا: "نرجو الإنتباه إلى هذا".

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وأضاف: "رئيس المجلس الإنتقالي في أبوظبي بعد زيارة ناجحة إلى المملكة"، متابعًا: "لا تهتز معنوياتكم أبدا حتى رسول الله خير البشر خسر معركة أحد ثم كان له النصر المبين"، مستطردًا: "الحق سوف ينتصر مهما اعتقد البعض أنه بعيد".