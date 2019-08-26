لقور يُوجه رسالة نارية للشرعية بشأن شبوة والجنوب

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لقور يوجه رسالة نارية للشرعية بشأن شبوة والجنوب
الإثنين 26 أغسطس 2019
وجه المحلل السياسي الدكتور حسين لقور رسالة نارية إلى الحكومة الشرعية في اليمن. وقال: "لن ننسى دماء خيرة شباب شبوة والجنوب".
وكتب لقور، في تغريدة له عبر “تويتر”: "أرادوا أن نرفع الراية و نعلن أننا خسرنا معركة الجنوب ونسيوا أن الجنوب كله وقع عليه الإحتلال في ٩٤م ونهض من جديد بشعبه".
وتابع: "قادرون على تجاوز هذا الإخفاق والتصحيح يبدأ من تقييم كل الذي أدى إلى تلك النتيجة". وأضاف: "لن ننسى دماء خيرة شباب شبوة والجنوب، أما من تآمر فستبقى وصمة عار في جبينه".
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