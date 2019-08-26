Advertisements أنيس الشرفي: معركة شبوة أثبتت توحد الجنوب الإثنين 26 أغسطس 2019 أكد الناشط السياسي، أنيس الشرفي، أن معركة شبوة أثبتت أن الجنوب موحداً.

Advertisements وكتب الشرفي، في تغريدة له على عبر “تويتر”: "‏أثبتت معركة شبوة أن الجنوب موحداً"، متابعا: "سرنا معركة ولم نخسر الحرب ولا القضية، فالدماء التي سالت على أرض شبوة من كل أبناء الجنوب" متابعًا: "الجنوب واحد غصباً عن البغاة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون". Advertisements

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