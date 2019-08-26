Advertisements أول تعليق لـ عبدالخالق عبدالله على البيان السعودي الإماراتي الإثنين 26 أغسطس 2019 ‏‎علق الأكاديمي والسياسي الإماراتي، الدكتور عبدالخالق عبدالله، على البيان السعودي الإماراتي المشترك.

Advertisements وكتب عبدالله، في تغريدة له على “تويتر”: "البيان السعودي الإماراتي المشترك يستنكر ويرفض الاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية أحداث عدن وشبوة مذكرين الجميع بالتضحيات التي قدمتها قوات التحالف على أرض اليمن بدافعٍ من الروابط الأخوية الصادقة وصلة الجوار". Advertisements

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