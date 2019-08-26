Advertisements النسي يشن أعنف هجوم على الإصلاح الإثنين 26 أغسطس 2019 شن الكاتب والمحلل العسكري، العميد خالد النسي، هجوما كبيرا على مليشيات الإخوان التابعة للإرهابي علي محسن الأحمر.

Advertisements وكتب النسي، في تغريدة له عبر “تويتر”: "‏من خيانتكم وعمالتكم ومتاجرتكم بكل شي حتى بكلام الله لم تقبلكم اَي أرض حتى أرضكم وأصبحتوا مشردين مطاردين فكيف ستقبلكم أض العدل والاعتدال والحرية ارض الجنوب هذه الأرض لم ولن تكون لكم فكل شي فيها يرفضكم حتى الشجر والحجر وبقائكم مرهون بمصالح أخرين ستنتهي وتنتهون معها". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النسي يشن أعنف هجوم على الإصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.