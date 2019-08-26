صنعاء.. الانفلات الأمني يحول العاصمة إلى غابة

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ خاص:

تشهد العاصمة صنعاء انفلاتا أمنيا غير مسبوق رغم تبجح مليشيا الحوثي بضبط الأمن فيها.



ومنذ سيطرة المليشيا على العاصمة المكتظة بالسكان لا يكاد يمر يوم واحد دون جرائم.

السرقة بالإكراه

وتتصدر عمليات السرقة الجرائم التي تشهدها صنعاء، خصوصا السرقة بالإكراه وتهديد السلاح.

وتشير مصادر أمنية خاصة، إلى أن بلاغات يومية تصل إلى أقسام الشرطة من أشخاص تعرضوا للسرقة.

وبحسب المصادر فإن هذا النوع من السرقة يتم غالبا بواسطة دراجات نارية.

وعلى الرغم من تكرار الجريمة، منذ ثلاثة أعوام، وبنفس الطريقة، إلا أن المليشيا لم تتمكن من وضع حد لهذه الجريمة، في حين يتهما البعض بالوقوف وراءها، في سياق جمع الأموال لدعم الجبهات.

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الاختطافات

إلى جانب عمليات السرقة، تكررت بشكل لافت، جريمة اختطاف الأطفال، للاتجار بأعضائهم أو لابتزاز أقاربهم.

وبحسب ناشطين لا يكاد يمر أسبوع دون أن يُعلن عن فقدان طفل أو طفلة من أحد أحياء صنعاء.

وبحسب الناشطين المهتم بمتابعة هذه الظاهرة، فإن كثيرا من الأطفال يعودون بعد دفع أقاربهم فدى مالية.

اغتيالات

إلى جانب جرائم السرقة والخطف، شهدت العاصمة صنعاء عمليات قتل، تنوعت بين الجنائي وغيره.

ومطلع الشهر الجاري، اغتال مسلحون مجهولون، إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الجماعة.

الاغتيالات طالت أيضا آخرين لم تعلن عنهم المليشيا، بينهم قيادات غير معروفة.

وتبدو صنعاء في ظل سيطرة المليشيا أشبه بغابة على الرغم من أنها كانت، إلى وقت قريب، أكثر المدن اليمنية استقرارا.