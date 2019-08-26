الإصلاح يرفع شعار الجهاد في مأرب وتعز ويدعو انصاره للإنتفاضة على الجنوب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

على غرار فتاوى التكفير والتحريض التي اعتادت قيادات حزب الاصلاح استخدامها كسلاح ضد مناهضيها طيلة العقود الماضية، تواصل تلك القيادات المضي في استخدام نفس الوسيلة، لا سيما في ظل الصراع الجاري في الجنوب بين حكومة هادي المدعوم سعوديا وبين المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً.

وأكدت مصادر خاصة لـ” الخليج 365 ” أن مشائخ وقيادات الإصلاح شرعت في النزول الى عدد من المساجد في محافظتي مأرب وتعز الواقعتان تحت سيطرة مليشياتها لحشد المواطنين للقتال في شبوة وعدن تحت ذريعة محاربة المد الانفصالي – على غرار المد الفارسي والمد الماركسي الذي استخدمته في السنوات الماضية-.

وذكرت المصادر ان ائمة المساجد في مأرب وتعز يقوموت بحملة لما اسموه بـ”الجهاد” في الجنوب ، مشيرين الى أن عدة دول وعدت بتقديم الدعم الازم للمقاتلين.