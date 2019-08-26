البحرين تدين بشدة إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية باتجاه مدينة جازان

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الإثنين 26 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لعدة صواريخ باليستية باتجاه مدينة جازان في المملكة العربية السعودية، في اعتداء إرهابي متكرر واستهداف مرفوض للمدنيين والآمنين.
وبحسب الوكالة الرسمية للمملكة، فقد أشادت وزارة الخارجية بمملكة البحرين في بيان صدر اليوم قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن وتصديهم لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة.
وجددت موقفها الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشددت البحرين على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد ميليشيات الحوثي وكل التنظيمات الإرهابية وكل من يدعمها أو يمولها حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.
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