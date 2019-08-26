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إصابة فتاة في قصف عشوائي لمليشيا الحوثي في حيس بالحديدة 

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اليمن العربي-الحديدة 0 تبليغ

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

إصابة فتاة في قصف عشوائي لمليشيا الحوثي في حيس بالحديدة 

كتب

الخليج 365-الحديدة

أصيبت فتاة في قصف عشوائي لمليشيا الحوثي على احياء سكنية في التحيتا بمحافظة الحديدة.

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وذكرت المصادر أن عددا من المازل تعرضت للتخريب بسبب قصف مليشيا الحوثي.

 

ويأتي ذلك في ظل استمرار المليشيا لخرق الهدنية في مدينة الحديدة.

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