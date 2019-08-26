- 1/2
- 2/2
Advertisements
الإثنين 26 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-الحديدة
أصيبت فتاة في قصف عشوائي لمليشيا الحوثي على احياء سكنية في التحيتا بمحافظة الحديدة.
وذكرت المصادر أن عددا من المازل تعرضت للتخريب بسبب قصف مليشيا الحوثي.
ويأتي ذلك في ظل استمرار المليشيا لخرق الهدنية في مدينة الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة فتاة في قصف عشوائي لمليشيا الحوثي في حيس بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.