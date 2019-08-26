إصابة فتاة في قصف عشوائي لمليشيا الحوثي في حيس بالحديدة 

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365-الحديدة أصيبت فتاة في قصف عشوائي لمليشيا الحوثي على احياء سكنية في التحيتا بمحافظة الحديدة.

Advertisements وذكرت المصادر أن عددا من المازل تعرضت للتخريب بسبب قصف مليشيا الحوثي. ويأتي ذلك في ظل استمرار المليشيا لخرق الهدنية في مدينة الحديدة.

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