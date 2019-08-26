العميد عبداللطيف السيد يدشن حملة توعوية ضد حمل السلاح في أبين 

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الإثنين 26 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-أبين
دشن قائد الحزام العميد عبداللطيف السيد في أبين اليوم حملة ضد حمل السلاح حيث كانت المحطة الاولى منطقة باتيس.
وحذر السيد في تصريحات صحفية من تبعات حمل السلاح. داعيا العسكريين للالتزام بقواعد حمل السلاح، وعدم اصطحاب السلاح في الاسواق والأماكن العامة الا في مهمة أمنية او ترخيص رسمي معترف به.
كما اكد العميد “عبداللطيف السيد ، ان قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين ستتعامل بكل حزم مع حاملي الأسلحة, وستطبق الخطة ابتداء من العسكريين المخالفين لقرار حيازة الأسلحة, وانتهاءً بالمواطنين.
رافق القائد من قيادة الحزام الامني أبين النائب الثاني للقائد وركن التدريب للحزام ومدير التوجية المعنوي ومدير الرقابة ومدير مكتب القائد.
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