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تعليق ناري لـ نورا المطيري على البيان السعودي الإماراتي
الإثنين 26 أغسطس 2019
علقت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، اليوم، على البيان المشترك للإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “بيان التحالف يؤكد رفض السعودية والإمارات واستنكارهما الاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف الإمارات وكذلك التصدي لانقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى.. والدعوة لـالحوار في جدة “.
وحثت حكومتا السعودية والإمارات في بيان لهما كل الأطراف في جنوب اليمن إلى التعاون مع لجنة مشتركة بين البلدين لتحقيق فك الاشتباك هناك، في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف.
ودعا البيان الذي أصدرته وزارتا خارجية البلدين، اليوم الاثنين، إلى "سرعة الانخراط في حوار جدة الذي دعت له المملكة العربية السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية".
وقال إن البلدين "يؤكدان على استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني".
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