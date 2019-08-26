Advertisements عاجل.. تعرف على علاقة قناة روسيا اليوم بعبدالملك الحوثي الإثنين 26 أغسطس 2019 كشف المحلل السياسي السعودي علي التواتي القرشي، اليوم، علاقة قناة روسيا اليوم، بزعيم المليشيات الحوثية اليمنية عبد الملك الحوثي.

Advertisements وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “تشعر أن قناة روسيا اليوم تتلقط اخبار المملكة من أي مصدر خاصة الحوثي.. فلو عطس تصيغ عطسته خبراً من غير مناقشة أو تمحيص”. Advertisements

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