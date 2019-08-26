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خلفان الكعبي يقترح حلاً لحملات التشوية الاخوانية ضد الامارات 

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اليمن العربي-عدن 0 تبليغ

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

خلفان الكعبي يقترح حلاً لحملات التشوية الاخوانية ضد الامارات 

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الخليج 365-عدن

قال الخبير العسكري الإماراتي، خلفان الكعبي، أن "‏التفاوض بين مختلف الأطراف هو الحل الأمثل لما يدور".

وأضاف الكعبي في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "حملات التشويه الذي نتعرض لها أفضل السبل لإيقافها هو بامتناع حكومة الشرعية عن الإساءة من منابر إعلامية معادية للتحالف".

وتابع: "جهود المملكة والإمارات مستمرة وتحالفهما لصالح المنطقة وان لم يستوعب البعض ذلك".

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