خلفان الكعبي يقترح حلاً لحملات التشوية الاخوانية ضد الامارات 

Advertisements

الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365-عدن

قال الخبير العسكري الإماراتي، خلفان الكعبي، أن "‏التفاوض بين مختلف الأطراف هو الحل الأمثل لما يدور".



وأضاف الكعبي في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "حملات التشويه الذي نتعرض لها أفضل السبل لإيقافها هو بامتناع حكومة الشرعية عن الإساءة من منابر إعلامية معادية للتحالف".

وتابع: "جهود المملكة والإمارات مستمرة وتحالفهما لصالح المنطقة وان لم يستوعب البعض ذلك".