خلفان يعلق على البيان السعودي الاماراتي حول الاوضاع الاخيرة في اليمن

Advertisements

الإثنين 26 أغسطس 2019

ضاحي خلفان

كتب الخليج 365

علق ضاحي خلفان على البيان السعودي الاماراتي حول الاوضاع الاخيرة في اليمن الذي اكد على دعم جهود الحلول السياسية.



Advertisements

وقال خلفان في تغريدة لنشرها على حسابه ف ي"توتير": " البيان السعودي الإماراتي واضح لا يرى عليه غبار إلا من في نفسه غاية كتنظيم الإخوان" .

وأضاف خلفان : " قلنا أكثر من مرة أن الخيارات ملك لأبناء اليمن وأن التناحر لا نقف معه ، لكنكم أنذال، مصرون على تشويه سمعة الإمارات الناصعة".

وتابع: "كل الذين كانوا يهاجمونني، ويغردون بإخراج الأمارات من اليمن ألقمهم البيان حجرا لن تجد إلا تنظيم الإخوان الإرهابي هو الذي يتهم الإمارات رغم ما تقدمه الإمارات في كل بقاع الدنيا، من تضافر وتعاون مع الشركاء".