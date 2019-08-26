Advertisements عاجل.. ناشط سعودي بارز يؤكد اقتراب طرد الإخوان من المنطقة العربية الإثنين 26 أغسطس 2019 أكد الناشط السياسي السعودي، أبو وليد الغامدي، أن شراكة التحالف العربي مع المجلس الانتقالي الجنوبي رسمت عبر خطوط التماس مع العدو الحوثي ومع ارهاب داعش والقاعدة.

Advertisements وقال في تغريدة عبر “تويتر”: "‏ثقتي في التحالف العربي لن تتزحزح وثقتي في الانتقالي الجنوبي لن تتزحزح فشراكتهم رسمت عبر خطوط التماس مع العدو الحوثي ومع إرهاب داعش والقاعدة". وتابع: "ما بين ذلك مجرد تفاصيل نحو وطن عربي خالي من الاخونج ومؤامراتهم وارهابهم". Advertisements

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