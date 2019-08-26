التحالف يقصف مواقع للمليشيا في سنحان شرق صنعاء

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements متابعات_الخليج 365 قصف طيران التحالف اليوم الاثنين مواقع لمليشيا ايران الحوثية في محيط صنعاء شمال البلاد.

وقالت مصادر إن مقاتلات التحالف العربي، استهدفت مواقع للمليشيات الحوثية في مديرية سنحان بصنعاء أسفرت عن تكبيدهم خسائر فادحة. ويقصف الطيران بشكل شبه يومي هذه الايام مواقع المليشيا في عددا من المحافظات.

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