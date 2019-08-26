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هاشتاج البيان السعودي الإماراتي يتصدر تويتر

الإثنين 26 أغسطس 2019

تصدر هاشتاج البيان السعودي الإماراتي، اليوم، قائمة التريند داخل المملكة العربية السعودية.



حثت حكومتا السعودية والإمارات في بيان لهما كل الأطراف في جنوب اليمن إلى التعاون مع لجنة مشتركة بين البلدين لتحقيق فك الاشتباك هناك، في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف.

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ودعا البيان الذي أصدرته وزارتا خارجية البلدين، اليوم الاثنين، إلى "سرعة الانخراط في حوار جدة الذي دعت له المملكة العربية السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية".

وقال إن البلدين "يؤكدان على استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني".