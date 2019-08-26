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عاجل.. أول تعليق من الجبير على أحداث عدن وشبوة وأبين
الإثنين 26 أغسطس 2019
وجه وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم، رسالة إلى أبناء اليمن، مؤكدًا أن التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات يعملان على تحقيق الاستقرار في عدن وشبوة وأبين.
وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “يعمل التحالف، بقيادة المملكة، وبجهود مقدرة من الأشقاء في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين، ولن نألو جهداً حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً باليمن وشعبه الكريم”.
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