Advertisements ياسر اليافعي: الجنوب يواجه أكثر من عدو.. والصورة واضحة الإثنين 26 أغسطس 2019 أكد الكاتب الصحفي الجنوبي، ياسر اليافعي، أن الجنوب يواجه أكثر من عدو، إضافة إلى خلط أوراق وتدخلات إقليمية ودولية.

Advertisements وقال في تغريدة عبر “تويتر”: "‏بينما دفع الإصلاح بكل قواته تجاه مأرب، لم يستغل الحوثي ذلك للتقدم صوبها، بينما قواته في الضالع تشن هجوما واسعا مساء أمس في حجر وقعطبة. الصورة واضحة نحن نواجه أكثر من عدو إضافة إلى خلط أوراق وتدخلات إقليمية ودولية تحتاج إلى الصمود والصبر". Advertisements

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