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قيادي بالانتقالي: لا خوف على القضية الجنوبية.. ومعنوياتنا هي سلاحنا

الإثنين 26 أغسطس 2019

أكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، اليوم، أن الجنوبيين على ثقة من إنتصار قضيتهم لأنها تحتمي بعدالة خالقهم.



وكتب بن فريد، في تغريدة له على “تويتر”: "مهما تكن الظروف ومهما كانت التحديات فنحن على ثقة كبيرة من إنتصار قضيتنا لأنها تحتمي بعدالة خالقنا ثم بإرادة شعبنا الباسل".

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وتابع: "والله لا خوف على قضية يقف خلفها شعب جبار كشعب الجنوب العظيم، معنوياتنا العالية هي سلاحنا القوي في مواجهة الظروف الصعبة".