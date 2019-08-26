عاجل.. ضاحي خلفان يُوجه صفعة مدوية لإخوان اليمن

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عاجل.. ضاحي خلفان يوجه صفعة مدوية لإخوان اليمن

الإثنين 26 أغسطس 2019

علق نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، على البيان الذي أصدرته كلا من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة بشأن استمرارا جهودهما لدعم واستقرار اليمن.



وقال خلفان في تغريدات عبر “تويتر”: "البيان السعودي الإماراتي واضح لا يرى عليه غبار إلا من في نفسه غاية كتنظيم الإخوان"، مضيفاً: “قلنا أكثر من مرة أن الخيارات ملك لأبناء اليمن وأن التناحر لا نقف معه ، لكنكم مصرون على تشويه سمعة الإمارات الناصعة".

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وتابع: "كل الذين كانوا يهاجمونني، ويغردون بإخراج الأمارات من اليمن ألقمهم البيان حجرا لن تجد إلا تنظيم الإخوان الإرهابي هو الذي يتهم الإمارات رغم ما تقدمه الإمارات في كل بقاع الدنيا، من تضافر وتعاون مع الشركاء".

وأصدرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بياناً مشتركاً، أكد استمرار الجهود لإغاثة الشعب اليمني، كما استنكر حملة التشويه التي طالت الإمارات على خلفية أحداث اليمن الأخيرة.