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الكعبي: تحالف السعودية والإمارات ضرورة لصالح المنطقة

الإثنين 26 أغسطس 2019

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي، خلفان الكعبي، أن تحالف السعودية والإمارات ضرورة لصالح المنطقة.



وكتب الكعبي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: "حملات التشويه الذي نتعرض لها أفضل السبل لإيقافها هو بامتناع حكومة الشرعية عن الإساءة من منابر إعلامية معادية للتحالف".

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وتابع: "جهود المملكة والإمارات مستمرة وتحالفهما لصالح المنطقة وان لم يستوعب البعض ذلك".