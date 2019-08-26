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الزعتر: التحالف العربي مشروع نهضة وإستقرار للتصدي للأطماع التوسعية

الإثنين 26 أغسطس 2019

قال المحلل السياسي السعودي، خالد الزعتر، إن "البيان السعودي الاماراتي صفعة لكل من كان يحاول التشويش على علاقة البلدين الراسخة والمتجذرة في عمق التاريخ وصفعة لكل من حاول الإصطياد في الماء العكر".



وأضاف في تغريدات عبر “تويتر”: "العلاقة بين ‎السعودية والإمارات ليس مجرد علاقة ثنائية هي مشروع إستقرار ونهضة للمنطقة تقوده الرياض وأبوظبي”، متابعًا: “البيان السعودي الإماراتي جاء ليؤكد المستوى العالي من التعاون والتنسيق بين البلدين وتطابق الرؤى والأهداف في مواجهة محور إيران".

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وأضاف: " التحالف العربي كما قلت سابقاً جاء ليستمر وليس محصوراً فقط على ملف ‎اليمن هو مشروع نهضة وإستقرار للتصدي للأطماع الفوضوية والتوسعية".