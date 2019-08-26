شاهد.. جمال مدينة إب من أعلى قمة جبل بعدان 

تشهد مدينة إب هذه الايام أجواء ساحرة بالتزامن مع الامطار الغزيرة التي تشهدها المدينة منذ ثلاثة اشهر.



وفيما يلي صورتان أحدها من اعلى قمة جبل بعدان شرق مدينة إب التقطها الخليج 365، والاخرى من غرب المدينة من جبل المحمول.

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