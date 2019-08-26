ناطق العسكرية الثانية ينفي إرسال تعزيزات من حضرموت إلى خارجها 

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الإثنين 26 أغسطس 2019

الجابري

كتب حضرموت - الخليج 365

نفى المتحدث الرسمي باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، اليوم الاثنين، إرسال تعزيزات من حضرموت إلى خارجها.



وقال بيان صادر عن الجابري - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - إن "قيادة المنطقة العسكرية الثانية على اطلاع بمنشورات وأخبار تنشر بين الحين والآخر على شبكات التواصل الاجتماعي حول إرسال قوات وتعزيزات من حضرموت الى خارجها بتوجيهات من قبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني".

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وتابع "وعليه تؤكد قيادة المنطقة العسكرية الثانية انه لا صحة لهذه الأخبار".

ودعا إلى تحري المصداقية عند نشر مثل هذه الأخبار والتأكد من مصادرها الرسمية قبل النشر سواء عبر الناطق الرسمي بإسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية أو المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت وهما الجهتان الرسميتان المخولتان بالنشر.

وحذر مروجي تلك الأخبار بأنهم سوف يتعرضون للمساءلة القانونية خصوصاً في ظل هذه الأوضاع التي تعيش فيها البلد ظرفا سياسيا صعبا.