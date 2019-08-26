البحسني يعمّد عدداً من المشاريع الخدمية والتعليمية في مديريات وادي وصحراء حضرموت

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الإثنين 26 أغسطس 2019
البحسني
كتب
الخليج 365
عمّد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم عدداً من المشاريع الخدمية والتعليمية في مديريات وادي وصحراء حضرموت .
وتضمنت المشاريع التي تم تعميدها من قبل المحافظ ووقعها وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء، تنفيذ مشروع بناء قاعة دراسية بكلية الطب بجامعة سيئون من قبل مكتب عمار للمقاولات العامة بتكلفة إجمالية 50,407.58 دولار، ومشروع بناء ثانوية عيديد للبنات بتريم المكونة من 18 فصلا" دراسيا" تنفيذ مجموعة الماهر التجارية بتكلفة إجمالية 728,464.41 دولار، ومشروع استكمال المجمع التربوي بحورة بمديرية حورة وادي العين من قبل الفاطمي للمقاولات العامة بتكلفة إجمالية 661,550.93 دولار.
بالإضافة إلى تعميد مشروعي مجاري سيئون الإسعافي التكميلي من قبل مؤسسة نجد للمقاولات وخدمات النفط والغاز والتجارة بتكلفة إجمالية 89,426,15 دولار، ومشروع حفر وتجهيز بئرين في حقل شعب الحمضان بمديرية القطن من قبل مؤسسة التقنية للمقاولات للإستراد والأعمال الفنية بتكلفة إجمالية 419,730.15 دولار.
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