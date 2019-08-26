"الخليج": ارتباط الإمارات بالسعودية وجودي والتحالف باليمن مثال واضح 

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب أبوظبي الرياض - الخليج 365

أكدت صحيفة خليجية، أن العلاقات الإماراتية السعودية قوية، وراسخة الجذور، ومتعددة الأبعاد، وعصيّة على أن يفهمها الطارئون على المنطقة، وأبيّة على الصغار الذين احترفوا الصيد في الماء العكر، وأدمنوا إطلاق الأكاذيب، والشائعات، وتصديقها.



وأشارت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تستمد جذورها من مَدَد لا ينقطع من الدين، واللغة، والتاريخ، والجغرافيا المشتركة، وصِلات الرحم، ووحدة الهدف، والصف، والمصير.

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وذكرت أن العلاقات الإماراتية السعودية تتميز بخصوصيتها، فالبَلدان بتوجهاتهما السياسية المعتدلة، ونزعتهما الإنسانية، يتشاركان الكثير، وقد كان من الطبيعي أن يتفق البلدان الشقيقان على جملة أهداف، وأن تتطابق رؤاهما حيال العديد من القضايا، والتحديات. والبلدان يحتلان مكانة دولية مرموقة، وهما ليسا من الجالسين على مقاعد المتفرجين، أو أرصفة الثرثارين، بل بحسّهما الصادق بالمسؤولية الملقاة على عاتقهما يعتبران فاعلين، ومؤثرين إقليمياً، ودولياً.

وقالت إنه على ذلك، شاركت دولة الإمارات في تأسيس التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بقناعة تامة بدور المملكة المحوري، والقيادي. فالتحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة، والمخاطر المحدقة بالمنطقة، وهذا التحالف الداعم للشرعية في اليمن مثال واضح على تكاتف البلدين الشقيقين من أجل درء التمدد الإيراني في المنطقة، ومكافحة الإرهاب الذي تمثله الحركات والتنظيمات المتطرفة، مثل "القاعدة"، و"داعش"، ومساعدة الشعب اليمني إنسانياً، واقتصادياً، وتنموياً، على مواجهة الظروف الصعبة التي فرضها الانقلاب الحوثي الموالي لإيران على الشرعية اليمنية.

وأضافت أن هذه كلها حقائق، وواقع يضع النقاط على الحروف، وهو ما يجب أن يدركه ويفهمه الجميع، وهو ما عبّر عنه مجدداً وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس، عندما قال " إن الإمارات شاركت في "عاصفة الحزم" وضمن التحالف العربي، استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، واستمرارها في أداء هذا الدور مرتبط بهذه الدعوة التي تجسد العلاقات الاستراتيجية، بين الدولتين الشقيقتين، ومن هذا المنطلق فقط، فإن السعودية هي صاحبة الحق في تقرير استمرار الإمارات في أداء هذا الدور ضمن التحالف العربي، من عدمه".

وشددت "الخليج" في ختام افتتاحيتها على أن ارتباط الإمارات بالسعودية وجودي، وأكثر شمولاً، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المحيطة، ارتباط تأسس على قناعة راسخة بدور الرياض المحوري، والقيادي في الخليج والمنطقة، ولن ينجح أصحاب المصالح والأجندات الخاصة في فك ارتباط الوحدة، والمصير.. متسائلة .. هل وصلت الرسالة؟.