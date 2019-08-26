شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قناة إماراتية تفاجى الجميع وتعلن سيطرة قوات النخبة الشبوانية الان على شبوة بشكل كامل "تفاصيل" والان مع التفاصيل

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أكدت قناة إماراتية أن قوات النخبة الشبوانية تمكنت من تأمين جميع مديريات محافظة شبوة من ما اسمتهم عناصر الإرهاب في وقت قصير .

وقالت قناة أبوظبي الإماراتية :"حققت قوات النخبة الشبوانية إنجازات متلاحقة، وتمكنت خلال وقت قصير من تأمين محافظة شبوة، وطرد عناصر الإرهاب من كل المديريات".

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واضافت بالقول :"كما نجحت قواتها على طول طرق السفر الرئيسية (الطريق الدولي)، وتمكنت من تأمين المسافرين بين المديريات والمحافظات وسائر مناطق البلاد، وهو الأمر الذي أسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في عموم شبوة، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على حياة الناس".

وتابعت بالقول :"ويعود الفضل في هذه الإنجازات إلى القوات المسلحة الإماراتية التي لم تألوا جهداً ولا وقتاً ولا مالاً في دعم ومساندة ما يخدم الاستقرار والأمن ضمن مهامها في اليمن".1039580