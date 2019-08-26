شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد مقطع فيديو اثناء انفجار سته صواريخ بالستيه أطلقها الحوثيين على مدينة نجران السعودية والمتحدث الرسمي باسم التحالف يدلي بهذا الاعتراف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1062890“شاهد”.. بـ”رقص ساخن وصدر مكشوف”.. رانيا يوسف تتخطى الخطوط الحمراء بفيديو جديد ومثير مع فنان شهير Advertisements أظهر مقطع فيديو، عمليات الإعتراض لستة صواريخ باليستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية على الأحياء السكنية في منطقة جازان. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير ( 6 ) صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة ( صعدة ) في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان. لمشاهدة الفيديو اضغط

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