شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : السعودية تصدم كل قيادات الامارات وتوجه لهم هذا الرد الصاعق بعد اهانتهم للرئيس هادي ورفضها كلبه الانسحاب من التحالف (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7059655أكد المحلل والكاتب السياسي السعودي البارز، سليمان العقيلي، بأن الإمارات تطعن في خاصرة المملكة العربية السعودية بالعبث في اليمن وتهديد الأمن القومي السعودي.

وبلغة دبلوماسية، قال العقيلي في تغريدة على توتير : ‏نوصي الاشقاء الاعزاء في ابوظبي..بان يبعدوا انفسهم عن كل ما يقلق شقيقتهم الكبرى السعودية خاصة في الفضاء اليمني، الذي يمثل خاصرة الامن القومي السعودي".

وفي طلب مباشر للإمارات بمغادرة التحالف ورحيلها عن اليمن، قال العقيلي: "واذا كانوا غير قادرين في السيطرة على حركة حلفائهم المحليين فان الرحيل عن الميدان يمثل افضل خدمة للعلاقات السعودية الاماراتية".



وكانت الامارات قد رفضت طلب الرئيس هادي بالانسحاب من التحالف واعتبرت ان السعودية وحدها هي من يقرر انسحابن الامارات من التحالف او بقائها فيه ا او بقائنا في التحالف

نوصي الاشقاء الاعزاء في ابوظبي..



بان يبعدوا انفسهم عن كل ما يقلق شقيقتهم الكبرى السعودية خاصة في الفضاء اليمني، الذي يمثل خاصرة الامن القومي السعودي.

واذا كانوا غير قادرين في السيطرة على حركة حلفائهم المحليين فان الرحيل عن الميدان يمثل افضل خدمة للعلاقات السعودية الاماراتية. — سليمان العقيلي (@aloqeliy) August 25, 2019

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سليمان العقيلي@aloqeliy

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نوصي الاشقاء الاعزاء في ابوظبي..

بان يبعدوا انفسهم عن كل ما يقلق شقيقتهم الكبرى السعودية خاصة في الفضاء اليمني، الذي يمثل خاصرة الامن القومي السعودي.

واذا كانوا غير قادرين في السيطرة على حركة حلفائهم المحليين فان الرحيل عن الميدان يمثل افضل خدمة للعلاقات السعودية الاماراتية.

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نوصي الاشقاء الاعزاء في ابوظبي..



بان يبعدوا انفسهم عن كل ما يقلق شقيقتهم الكبرى السعودية خاصة في الفضاء اليمني، الذي يمثل خاصرة الامن القومي السعودي.

واذا كانوا غير قادرين في السيطرة على حركة حلفائهم المحليين فان الرحيل عن الميدان يمثل افضل خدمة للعلاقات السعودية الاماراتية. — سليمان العقيلي (@aloqeliy) August 25, 2019

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نوصي الاشقاء الاعزاء في ابوظبي..



بان يبعدوا انفسهم عن كل ما يقلق شقيقتهم الكبرى السعودية خاصة في الفضاء اليمني، الذي يمثل خاصرة الامن القومي السعودي.

واذا كانوا غير قادرين في السيطرة على حركة حلفائهم المحليين فان الرحيل عن الميدان يمثل افضل خدمة للعلاقات السعودية الاماراتية. — سليمان العقيلي (@aloqeliy) August 25, 2019

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