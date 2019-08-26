التحالف يشن غارات عنيفة تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح بكتاف

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التحالف يشن غارات عنيفة تكبد مليشيا الحوثيخسائر فادحة في العتاد والأرواح بكتاف
الإثنين 26 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
سقط المزيد من القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي، الأحد، في معارك عنيفة بمحيط مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة، كما خسرت المليشيا عناصر آخرين وآليات بغارات لطيران التحالف.
وأوضحت مصادر عسكرية، أن مقاتلات التحالف دمر عدداً من العربات والآليات العسكرية التابعة للمليشيات الحوثية إلى جانب مقتل عناصر حوثية في ذات المنطقة إثر هذه الغارات الجوية.
وفي نفس السياق، أفشلت القوات الحكومية بقيادة اللواء رداد الهاشمي مسنودة بمقاتلات التحالف هجوماً مباغتاً وعنيفاً على مواقع تمركز مقاتلي المحور على مداخل وادي الفحلوين المحيط بمركز المديرية.
ووفق المصادر، نتج عن هذه العملية الفاشلة للمليشيات مصرع العديد منهم وجرح آخرين وكسر زحوفاتهم والسيطرة على عدد من التبات التي كانت تحت سيطرتهم المباشرة.
ولا تزال الاشتباكات والقصف المتبادل مستمراً مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في سماء المديرية.
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