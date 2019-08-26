شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انسحاب قوات النخبة باتجاه عزان واتفاق مع معسكر للنخبة بالصعيد مع الجيش والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 8570565
“شاهد”.. بـ”رقص ساخن وصدر مكشوف”.. رانيا يوسف تتخطى الخطوط الحمراء بفيديو جديد ومثير مع فنان شهير
قالت مصادر محلية وأخرى بقوات النخبة الشبوانية ان جزء من قوات النخبة التي كانت تتمركز بالقرب من مدينة عتق انسحبت فجر يوم الاثنين صوب مدينة عزان فيما توجهت قوات أخرى صوب مديرية الصعيد القريبة من عاصمة المحافظة .
وقال المصدر المحلي وبينه سكان محليون وشهود عيان مارة بالطريق الرابط بين الصعيد وعتق لصحيفة “عدن الغد” ان قوات النخبة انسحبت صوب مدينة عزان فيما توجهت أخرى صوب مديرية الصعيد.
ورغم هذه التأكيدات الا ان اطرافا في النخبة نفت الخبر وقالت انها تحركات اعتيادية لهذه القوات ضمن خارطة انتشار سيطرتها.
وقال مصدر في قوات الجيش وتحديدا اللواء 21 ميكا ان قوات النخبة المتواجدة بمعسكر بالقرب من مديرية الصعيد وتحديدا معسكر اللواء الثالث نخبة ابرمت اتفاقا مع قوات الجيش يقضي بتحييده من عملية عسكرية ينتوي الجيش القيام بها صوب مديرية المحفد وابين .
وهذا الانسحاب في حال تأكيده فأنه يمثل ضربة قوية لجهود زحف كانت تنتوي قوات النخبة القيام بها صوب مدينة عتق.8570565
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : انسحاب قوات النخبة باتجاه عزان واتفاق مع معسكر للنخبة بالصعيد مع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.