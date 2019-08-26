شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف يتدخل بشكل عاجل ويشكل لجنة سعودية إماراتية لإيقاف إطلاق النار في أبين وشبوة ومعالجة أحداث عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5987660 “شاهد”.. بـ”رقص ساخن وصدر مكشوف”.. رانيا يوسف تتخطى الخطوط الحمراء بفيديو جديد ومثير مع فنان شهير قالت مصادر مطلعة أن الحكومة رفضت إشراك الامارات من اللجنة التي أعلن عنها التحالف العربي قبل قليل . ودعا التحالف قبل قليل الي ايقاف النار في شبوه وأبين ومعالجة الأحداث في عدن من خلال تشكيل لجنة سعودية إماراتية تشرف علي ذلك وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية من إشراك في اللجنة دولة الإمارات من قامت ومولت الانقلاب في عدن

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