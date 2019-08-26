شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : طائرة سعودية تحمل كبار قيادات الدولة تصل قبل قليل الى محافظة شبوة "تفاصيل " والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال مصدر حكومي وأخر في قيادة التحالف العربي ان د. معين عبدالملك ومسئولين حكوميين غادروا قبل ساعة مدينة الرياض السعودية على متن طائرة سعودية صوب مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة . وأوضح المصدر في افادة لصحيفة "عدن الغد" ان الوفد الحكومي سيزور عتق للإطلاع على وضع المدينة عقب سيطرة قوات الجيش عليها . أخبار قد تهمك: Advertisements

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