شكرا لقرائتكم خبر عن قرار صاعق للشرعية يخص الصحفي المناهض للإمارات أنيس منصور.. والسفارة اليمنية في الرياض تعلق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5086368علقت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض، اليوم الأحد، على تصريحات الإعلامي أنيس منصور المسيئة للمملكة، والذي يعرف نفسه بأنه مستشار إعلامي لسفارة اليمن.

وأكدت السفارة في بيان صحفي، أن الإعلامي اليمني أنيس منصور أحمد حميدة “لم يعد يحمل أي صفة وظيفية في السفارة اليمنية بالرياض منذ مايو الماضي”.

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وأوضحت أن صفة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض التي يحملها أنيس منصور هي صفة منتحلة؛ حيث لم يشغل هذه الوظيفة من سابق أو لاحق.

وأضافت السفارة اليمنية في الرياض: أن “بعض قنوات التحريض قد دأبت على استغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسيا مع بعض الأطراف”.5086368