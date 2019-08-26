شكرا لقرائتكم خبر عن عاجــــل : وزير بارز بالحكومة الشرعية يهاجم الإمارات ويكشف عن الشخص الذي اغتال منير اليافعي "أبو اليمامة" .. من يكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3412338شن وزير النقل صالح الجبواني، هجوماً ضد الإمارات، قائلاً إنها تسعى إلى السيطرة على الموانئ اليمنية ومنابع النفط.

وقال الجبواني، في مقابلة على قناة "اليمن" الرسمية، إن الإمارات "استغلت الغطاء السياسي للدولة اليمنية لتنفيذ مشروعها في جنوب اليمن".

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كما كشف في سياق حديثه، إلى أن الإمارات نفذت ثلاث محاولات إنقلابية على الحكومة اليمنية، في محاولة منها لـ"تصفية الدولة اليمنية في جنوب البلاد".

واتهم الوزير اليمني، نائب رئيس ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، بالوقوف وراء حادثة اغتيال منير اليافعي "أبو اليمامة"، قائد اللواء الأول حزام أمني في عدن، والذي اغتيل بهجوم شنه الحوثيين على عدن في مطلع أغسطس الجاري.



وقال الجبواني: "تم الترتيب لتصفية القيادي أبو اليمامة وكانت العملية عبارة عن استهداف شخصي، وهاني بن بريك مسؤول عن تلك الحادثة وما تبعها".3412338