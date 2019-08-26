الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

قيادي حوثي بارز في قبضة قوات الامن بمأرب.. الاسم والصورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي بارز في قبضة قوات الامن بمأرب.. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8075019ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، اليوم الأحد 25 اغسطس/آب، القبض على قيادي في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت صحيفة "الصحوة" الالكترونية عن مصادر أمنية في مأرب قولها أنه تم القبض على القيادي الحوثي يحيى بن حسين الديلمي في إحدى النقاط المنتشرة على الطريق المؤدي إلى صنعاء.

 

Advertisements

ولم تتمكن الصحيفة من الحصول على تفاصيل أكثر حول العملية.

 

وتتنقل مليشيا الحوثي وقياداتها بهويات مزورة إلى خارج البلاد وكذا التنقل الداخلي بين المحافظات اليمنية.

26-08-19-4914229.jpg8075019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي حوثي بارز في قبضة قوات الامن بمأرب.. الاسم والصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا