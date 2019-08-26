شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي بارز في قبضة قوات الامن بمأرب.. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8075019ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، اليوم الأحد 25 اغسطس/آب، القبض على قيادي في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت صحيفة "الصحوة" الالكترونية عن مصادر أمنية في مأرب قولها أنه تم القبض على القيادي الحوثي يحيى بن حسين الديلمي في إحدى النقاط المنتشرة على الطريق المؤدي إلى صنعاء.

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ولم تتمكن الصحيفة من الحصول على تفاصيل أكثر حول العملية.

وتتنقل مليشيا الحوثي وقياداتها بهويات مزورة إلى خارج البلاد وكذا التنقل الداخلي بين المحافظات اليمنية.

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