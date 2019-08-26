عاجل: تفاصيل معركة شرسة دارت ضحاها ليلة امس بين قوات الجيش الوطني والمجلس الانتقالي ...وهذه هي القوات المسيطرة الان "تفاصيل من ارض المعركة "

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عدن - ياسمين التهامي - 5716950بعد حملة التحشيد الكبير لميليشيا المجلس لإنتقالي الجنوبي المدعوم من قبل الإمارات، ووصول الكثير من التعزيزات العسكرية لمواجهة القوات الحكومية في شبوة، امتدت المواجهات المسلحة قبل قليل إلى الأطراف الشرقية لمدينة عتق. وقال مصدر محلي، ان الاشتباكات توسعت بين الجانبين إلى الأطراف الشرقية لمدينة عتق وفي محيط مبنى المشفى الجديد للمدينة. Advertisements وقال سكان محليون ان حرب شوارع اندلعت بين الجانبين وسط تبادل كثيف لاطلاق نار من اسلحة متوسطة. وتشن قوات الحزام والنخبة التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، هجوما عنيفا للسيطرة على مدينة عتق وانتزاعها من قبضة القوات الحكومية .5716950

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