شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سقوط ثلاث قيادات من مليشيا الانتقالي بيد قوات الجيش" تعرف عليهم بالاسم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5889667أسرت قوات الجيش الوطني والأمني" اليم الثلاثاء" ثلاث قيادات في مليشيا الحزام الأمني التابع لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، علاوة على اغتنام ثلاث مدرعات إماراتية، في محافظة شبوة، جنوبي شرق البلاد.

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وقالت مصادر عسكرية، ان قوات الجيش اسرت قائد مليشيا ما يسمى بالحزام الأمني في أبين المدعو عبد اللطيف السيد ونائبة المدعو عبد الله عمر الدماني القادمين من أبين، ونائب قائد اللواء الثالث لمليشيا الحزام الأمني بالمحافظة المدعو مازن الجنيدي، بعد محاولتهم الهجوم على نقطة الجلفوز.

وتخوض قوات الجيش الوطني والامن معارك شرسة في ضواحي مدينة عتق، وتواصل تقدمها بتجاه خمر، وتنفذ عملية تمشيط لما تبقى من جيوب لعناصر التمرد، وسط انهيار كبير بصوف مليشيا الانتقالي.5889667