في عمليتين منفصلتين.. مجهولون يغتالون مسؤول أمني ويهاجمون طقم عسكري في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

شهدت محافظة عدن مساء الاحد، عملية اغتيال جديدة طالت قائد عسكري موالي للعدوان ، فضلا عن هجمات استهدفت السلطات الامنية بالمحافظة.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين اغتالوا مساء الاحد مسؤول مالي في قوات الحزام الأمني المدعوم اماراتيا بالمحافظة ، مشيرة الى ان المسلحين باشروا المسؤول المالي ويدعى أحمد منصور، باطلاق الرصاص عليه بالقرب من جولة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان مما ادى الى مصرعه في الحال.

وفي ذات المحافظة التي تسيطر عليها الامارات، هاجم مجهولون، طقم أمني متوقف بالقرب من مقبرة الرضوان بالشارع الرئيسي المؤدي لملعب ٢٢ مايو بمديرية الشيخ عثمان، حيث قاموا بالقاء قنبلة على مقربة من الطقم ما أدى إلى إصابة مدنيين بالتفجير وتحطم عدد من السيارات.