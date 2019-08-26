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عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعودية تعلن حالة الاستنفرار وتتخذ إجراءات عاجلة بعد تسجيل حالة وفاة بسبب هذا الجهاز المنتشر في المملكة

أعلن وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم السبت، عن إجراءات عاجلة بعد تسجيل أول حالة وفاة من نوعها بالعالم بسبب السجائر الإلكترونية المنتشرة في المملكة.

وقال الوزير السعودي معلقًا على تسجيل أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية بالعالم، قائلًا: "إننا سنعمل على التوعية بمخاطر السجائر الإلكترونية، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك"، وفقًا لما أوردته صحيفة "سبق".

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وأوضح "الربيعة" أن "مدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي يعلن أول حالة وفاة بسبب الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية. التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر، وسنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أمس، وفاة مريض كان يستخدم السجائر الإلكترونية، بعد إصابته بأمراض رئوية حادة، وفق ما قال مسؤولون، الجمعة، فيما سارعت السلطات للبحث عن السبب الذي قد يكون وراء 200 حالة محتملة أخرى.

وذكرت المسؤولة الطبية في ولاية إلينوي، جنيفر لايدن، أنها تلقت "بالأمس تقريرًا عن وفاة شخص بالغ نُقل إلى المستشفى، بعد تعرُّضه لأزمة تنفسية شديدة من جرّاء تدخينه السجائر الإلكترونية".

يشار إلى أنه منذ نهاية يونيو/حزيران، سجّلت السلطات الصحية 193 حالة محتملة من الأمراض الرئوية الحادة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في 22 ولاية أمريكية، وفقًا للأرقام الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.