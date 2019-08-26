- 1/2
- 2/2
Advertisements
التحالف يعلن إسقاط طائرتين حوثيتين مسيرتين باتجاه السعودية
الإثنين 26 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين، عن إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية.
وأضاف التحالف العربي -في بيان- عن اتخاذ الإجراءات العملياتية كافة، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
وأكد أن محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لديها، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها.
وشدد التحالف على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية؛ لتحييد وتدمير قدراتها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن، مساء الأحد، عن اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية من محافظة صعدة، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة جازان بالسعودية.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يعلن إسقاط طائرتين حوثيتين مسيرتين باتجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.