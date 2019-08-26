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التحالف يعلن إسقاط طائرتين حوثيتين مسيرتين باتجاه السعودية

الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين، عن إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية.



وأضاف التحالف العربي -في بيان- عن اتخاذ الإجراءات العملياتية كافة، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

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وأكد أن محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لديها، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها.

وشدد التحالف على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية؛ لتحييد وتدمير قدراتها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن، مساء الأحد، عن اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية من محافظة صعدة، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة جازان بالسعودية.