Advertisements شبوة.. تجدد المواجهات الليلية في مدينة عتق الأحد 25 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 ـ شبوة تجددت المواجهات العنيفة في مدينة عتق بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المواجهات بين قوات الانتقالي وألوية تابعة لهادي والإصلاح تجددت على مداخل المدينة. Advertisements وأكدت المصادر أن تعزيزات كبيرة للانتقالي وصلت إلى المحافظة من أبين وعدن. ولم تتوفر على الفور معلومات حول خسائر المواجهات التي اندلعت قبل قليل. Advertisements

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