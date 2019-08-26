Advertisements الحديدة.. مليشيا الحوثي تستهدف مواقع القوات المشتركة في الفازة الأحد 25 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 ـ الحديدة ذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن مليشيات الحوثي استهدفت بقذائف المدفعية مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة في أوقات متفرقة منذ صباح اليوم.

Advertisements وأفادت المصادر أن مواقع القوات المشتركة المتمركزة في المنطقة تعرضت للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة من عيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر. يشار إلى أن هذه الخروقات والانتهاكات الحوثية اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة، تأتي في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والانتهاكات المتواصلة. Advertisements

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