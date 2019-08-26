صنعاء.. مقتل المشرف الأمني لمليشيا الحوثي بسنحان في جبهة نهم

Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات لقي أحد قيادات المليشيا الحوثية ومشرفهم الأمني في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء مصرعه، في جبهة نهم، السبت 24 أغسطس/آب 2019.

ونقلت وكالة "خبر" عن مصدر محلي قوله، إن المدعو أبو الحارث الحضرمي، المشرف الأمني لمليشيا الحوثي بسنحان، لقي مصرعه في جبهة نهم. وذكر المصدر أن الحضرمي لقي مصرعه رفقة آخرين من عناصر المليشيا.

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