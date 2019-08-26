شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على دعمها لمليشيات الانفصال .. طلب سعودي مباشر للإمارات بمغادرة اليمن والخروج من التحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3204396أكد المحلل والكاتب السياسي السعودي البارز، سليمان العقيلي، بأن الإمارات تطعن في خاصرة المملكة العربية السعودية بالعبث في اليمن وتهديد الأمن القومي السعودي.

وبلغة دبلوماسية، قال العقيلي في تغريدة على توتير، رصدها محرر "بويمن" : ‏نوصي الاشقاء الاعزاء في ابوظبي..بان يبعدوا انفسهم عن كل ما يقلق شقيقتهم الكبرى السعودية خاصة في الفضاء اليمني، الذي يمثل خاصرة الامن القومي السعودي".

وفي طلب مباشر للإمارات بمغادرة التحالف ورحيلها عن اليمن، قال العقيلي: "واذا كانوا غير قادرين في السيطرة على حركة حلفائهم المحليين فان الرحيل عن الميدان يمثل افضل خدمة للعلاقات السعودية الاماراتية".

نوصي الاشقاء الاعزاء في ابوظبي..



بان يبعدوا انفسهم عن كل ما يقلق شقيقتهم الكبرى السعودية خاصة في الفضاء اليمني، الذي يمثل خاصرة الامن القومي السعودي.

واذا كانوا غير قادرين في السيطرة على حركة حلفائهم المحليين فان الرحيل عن الميدان يمثل افضل خدمة للعلاقات السعودية الاماراتية. — سليمان العقيلي (@aloqeliy) August 25, 2019

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سليمان العقيلي@aloqeliy

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نوصي الاشقاء الاعزاء في ابوظبي..

بان يبعدوا انفسهم عن كل ما يقلق شقيقتهم الكبرى السعودية خاصة في الفضاء اليمني، الذي يمثل خاصرة الامن القومي السعودي.

واذا كانوا غير قادرين في السيطرة على حركة حلفائهم المحليين فان الرحيل عن الميدان يمثل افضل خدمة للعلاقات السعودية الاماراتية.

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نوصي الاشقاء الاعزاء في ابوظبي..



بان يبعدوا انفسهم عن كل ما يقلق شقيقتهم الكبرى السعودية خاصة في الفضاء اليمني، الذي يمثل خاصرة الامن القومي السعودي.

واذا كانوا غير قادرين في السيطرة على حركة حلفائهم المحليين فان الرحيل عن الميدان يمثل افضل خدمة للعلاقات السعودية الاماراتية. — سليمان العقيلي (@aloqeliy) August 25, 2019

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نوصي الاشقاء الاعزاء في ابوظبي..



بان يبعدوا انفسهم عن كل ما يقلق شقيقتهم الكبرى السعودية خاصة في الفضاء اليمني، الذي يمثل خاصرة الامن القومي السعودي.

واذا كانوا غير قادرين في السيطرة على حركة حلفائهم المحليين فان الرحيل عن الميدان يمثل افضل خدمة للعلاقات السعودية الاماراتية. — سليمان العقيلي (@aloqeliy) August 25, 2019

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